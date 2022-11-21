Ембарго в прольоті: Велика Британія продовжує закуповувати нафту з Росії - ЗМІ

Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту, використовуючи різні схеми та лазівки, пишуть західні ЗМІ.
Від березня 2022 року Велика Британія ввезла нафти з Росії на суму понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт вона не фігурувала. Все через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.
Про це пише The Times.
Лише до одного британського порту — Іммінгем — від березня прибуло російської нафти на загальну суму близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів, яка була зареєстрована як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, що на сході Лондону, прибуло нафти з Росії на суму 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Її класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.
Загалом від березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму 778 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Британія взагалі не імпортувала російську нафту. Але британський Офіс національної статистики враховує країну-відправника, а не виробника нафти, і якщо зважати на цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт саме російської нафти.
The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з Росії та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Два з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й їх не відстежують системи, встановити реальну кількість таких випадків складно.
На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40-60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.
Раніше рішення про стелю цін на російську нафту раніше було відкладене, адже США побоювалися непередбачуваної реакції на фінансових ринках.
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