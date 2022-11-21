Ембарго в прольоті: Велика Британія продовжує закуповувати нафту з Росії - ЗМІ

Від березня 2022 року Велика Британія ввезла нафти з Росії на суму понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт вона не фігурувала. Все через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.

Про це пише The Times.

Лише до одного британського порту — Іммінгем — від березня прибуло російської нафти на загальну суму близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів, яка була зареєстрована як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, що на сході Лондону, прибуло нафти з Росії на суму 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Її класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.

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Загалом від березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму 778 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Британія взагалі не імпортувала російську нафту. Але британський Офіс національної статистики враховує країну-відправника, а не виробника нафти, і якщо зважати на цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт саме російської нафти.

The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з Росії та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Два з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й їх не відстежують системи, встановити реальну кількість таких випадків складно.

На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40-60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.

Раніше рішення про стелю цін на російську нафту раніше було відкладене, адже США побоювалися непередбачуваної реакції на фінансових ринках.

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