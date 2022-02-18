"Енергетичний безвіз" з ЄС: Шмигаль заявив, що Україна готова від'єднатись від Росії та Білорусі

"Енергетичний безвіз" з ЄС: Шмигаль заявив, що Україна готова від'єднатись від Росії та Білорусі

Прем'єр додав, що уряд має ще два важливі пріоритети у сфері енергетики: власний видобуток газу та програма термомодернізації.

"Енергетичний безвіз". Україна технічно готова повністю об’єднатись з енергосистемою Європи і тим самим від'єднатись від Росії та Білорусі у 2023 році.

Також читайте Шмигаль повідомив, коли Україна зможе повністю забезпечити себе газом власного видобутку

Про це 18 лютого під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Урядовий портал".

"Технічно ми готові майже на 100%, щоб у 2023 році Україна приєдналася до енергетичної системи Європи. Наші колеги зі Світового банку оцінили економічні переваги синхронізації з ENTSO-E в 1,5 млрд доларів щороку", - сказав очільник Кабміну.

Він нагадав, що від 24 до 26 лютого Україна від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі, щоб протестувати ізольований режим роботи.

Нагадаємо, "Укренерго" оголосило про проведення випробування роботи енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі режимі наприкінці лютого. Робота в ізольованому режимі – це випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Випробування має проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

ENTSO-E — European Network of Transmission System Operators for Electricity - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

Читайте також: