"Енергоатом" направив з власних доходів на компенсацію тарифів для населення вже понад 400 млрд грн, - Кулик

У період дії фінансового ПСО з 1 жовтня 2021 року по 1 лютого 2025 року АТ "НАЕК "Енергоатом" сплатив 408,3 млрд грн (з ПДВ) з власних доходів на адресу ДП "Гарантований покупець". Ці гроші були розподілені між підприємствами, які постачають електроенергію населенню, в якості компенсації збитків від встановленого тарифу для побутових споживачів.

Такі підрахунки оприлюднив в своєму ФБ директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"На компенсацію цієї різниці НАЕК "Енергоатом" щорічно спрямовує в середньому 62% власних доходів від продажу електроенергії (Такий порядок передбачений постановою Уряду від 5 червня 2019 року №483 "Про затвердження положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії"). І хоча цим Положенням передбачена компенсація виконавцям ПСО за рахунок інших джерел фінансування, жодної гривні відшкодування видатків на оплату ПСО за весь період його дії НАЕК "Енергоатом" не отримував", - повідомив він.

При цьому, Віталій Кулик звернув увагу, що багато в чому саме завдяки атомній енергетиці, яка виробляє сьогодні понад 60% електроенергії країни, нинішній опалювальний сезон Україні вдається проходити досить впевнено. Навіть, очікуване зниження температур на початку лютого не надто загрожує, небезпека є лише від російських ударів по енергосистемі.

"В жодній країні світу немає такого соціального навантаження на операторів атомних електростанцій, які б щорічно віддавали понад 60% власного доходу (не прибутку!) на соціальну підтримку громадян без жодних компенсацій з боку держави", - обурився експерт.

Як повідомлялося раніше, для втримання тарифів для побутових споживачів на комфортному для населення рівні в Україні використовується механізм "спеціальних обовʼязків" на учасників ринку. За яким компанії, які мають нижчу собівартість послуг перераховують частину своїх доходів ДП "Гарантований покупець" для компенсації збитків інших компаній.

Станом на 2024 рік біля 90% обсягів фінансового навантаження за цією програмою приходилося на оператора атомної енергетики - НАЕК "Енергоатом". Решту навантаження компенсував оператор гідроенергетики – "Укргідроенерго".