Енергосистема покриває потреби всіх споживачів, що дозволяє розпочати експорт електрики – ексміністр енергетики

Ексміністр зазначив, що в Україні є потенціал для вводу нових генеруючих потужностей після ремонту та профілактичних робіт і їх введення в експлуатацію підвищить експортні можливості.

Працюючих потужностей достатньо для забезпечення споживачів та експорту електрики для отримання коштів на відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів, розповів в ефірі Національного телемарафону Іван Плачков, колишній міністр палива і енергетики, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Він також деталізував алгоритм роботи єдиної енергетичної системи на прикладі взаємозв’язку погодних умов з експортом/імпортом.

«Наприклад, у нас рівень споживання падає за рахунок температурних режимів, то ми можемо, будемо експортувати. Якщо навпаки, нам потребує цей обсяг електроенергії, а у них падає споживання, вони будуть нам експортувати, і так далі. Це закон, алгоритм роботи єдиної енергетичної системи», - пояснив Плачков.

Плачков також підкреслив, що у нас є всі передумови для з впевненого проходження літніх пікових навантажень, якщо не буде таких таких потужних ударів по об’єктам енергетики й інфраструктури.

Нагадаємо, голова Комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради Андрій Герус заявив, що Україна повинна використати наявний профіцит електроенергії для її експорту в країни Європи, що буде вигідно для держави та покращення ситуації в енергетиці.