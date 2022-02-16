Енергосистема України три дні працюватиме в ізольованому режимі: коли та як відбуватиметься перший етап випробувань

Енергосистема України три дні працюватиме в ізольованому режимі: коли та як відбуватиметься перший етап випробувань

Робота в ізольованому режимі — випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Об'єднана енергосистема (ОЕС) України проходитиме перший етап випробувань в ізольваному режимі 24-26 лютого.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Так, перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі заплановано на 24-26 лютого 2022 року. На цей час ОЕС України буде об’єднано з "островом Бурштинської ТЕС", дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

"Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами", - йдеться в повідомленні.

Операції для тимчасового від’єднання «острова Бурштинської ТЕС» від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочнуться вранці 23 лютого. Після їхнього завершення будуть виконуватися операції по тимчасовому від’єднанню ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі. Повідомляється, що повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановане на 27 лютого.

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"Робота в ізольованому режимі не є стрес-тестом для енергосистеми. Мета випробувань — продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц у різних режимах роботи. Тестування передбачають почергове проведення відключення генерації та навантаження", - підкреслили в "Укренерго".

Зазначається, що робота всіх видів генерації на час ізольованої роботи спланована таким чином, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу енергосистеми з необхідними обсягами резервів та раціональне використання палива. Крім того, "Укренерго" вжило всіх необхідних заходів для забезпечення повноцінного функціонування ринку електроенергії в режимі однієї торгової зони під час ізольованої роботи.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна технічно готова до приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E. За словами міністра, залишається низка регуляторних питань, які необхідно вирішити.

ENTSO-E — European Network of Transmission System Operators for Electricity - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

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