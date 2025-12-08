Енергетична безпека України під загрозою: Харченко дав невтішний прогноз

Енергетики / © Associated Press

Наразі не вистачає коштів на будівництво захисних споруд для енергетичних об’єктів, що ускладнює підготовку до майбутніх ракетних та дронових атак.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко.

За словами Харченка, існуючі фортифікації вже продемонстрували ефективність під час попередніх атак. Проте зараз відчувається нестача фінансування для будівництва нових захисних споруд та розширення мережі фортифікованих об’єктів.

«Ми вже відчуваємо нестачу коштів на те, щоб будувати нові захисні споруди і розширювати мережу фортифікованих об’єктів, а фортифікації показали вже свою ефективність доволі добре. І одночасно, на жаль, не видно, за рахунок яких ресурсів ми плануємо закуповувати обладнання на наступні періоди атак, і в тому числі на наступний опалювальний сезон», — зазначив Харченко.

