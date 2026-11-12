Енергетика України отримає підмогу з Литви: Зеленський повідомив про вже ухвалене рішення

Енерегетика / © Associated Press

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Литва передасть Україні частину обладнання, необхідного для підтримки енергетичної системи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з литовським колегою Гітанасом Наусєдою.

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За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили підтримку української енергетики та логістичну допомогу. Окрему увагу приділили ризикам нових російських ударів по критичній інфраструктурі.

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Зеленський наголосив, що ситуація в багатьох українських містах залишається складною, а Україна розуміє, які об’єкти можуть опинитися під прицілом російських військ.

«Зараз дуже складно в багатьох містах України, і розуміємо, які об’єкти можуть стати мішенями нових російських атак. Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання», — заявив президент.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру Черкаської та Житомирської областей.

Ми раніше інформували, що Росія продовжує цілитися по українській енергетиці — чергового удару завдала по Трипільській ТЕС.

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