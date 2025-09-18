Енергетиків ДТЕК Одещини відзначено Кабміном та місцевою владою за повернення світла після обстрілів

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Енергетики ДТЕК Одеські електромережі отримали почесні грамоти від Кабінету Міністрів України та Чорноморської міської ради за роботу в умовах війни, відновлення світла для понад 30 тис. домівок та об’єктів критичної інфраструктури після обстрілів», - йдеться в ньому.

Зазначається, що головний фахівець центру по роботі з комерційними втратами Віталій Шестун нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за забезпечення сталої роботи енергетичної інфраструктури регіону в умовах воєнного стану.



Ще девʼять енергетиків отримали почесні грамоти від Чорноморської міської ради за відновлення світла після ворожої атаки в ніч проти 31 серпня в Одеському районі області.

Нагадаємо, раніше 15 працівників ДТЕК Ріната Ахметова були відзначені урядовими нагородами.