- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 4
- Час на прочитання
- 1 хв
Енергетиків ДТЕК Одещини відзначено Кабміном та місцевою владою за повернення світла після обстрілів
На Одещині енергетиків компанії ДТЕК було відзначено почесними грамотами Кабінету Міністрів та Чорноморської міської ради.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Енергетики ДТЕК Одеські електромережі отримали почесні грамоти від Кабінету Міністрів України та Чорноморської міської ради за роботу в умовах війни, відновлення світла для понад 30 тис. домівок та об’єктів критичної інфраструктури після обстрілів», - йдеться в ньому.
Зазначається, що головний фахівець центру по роботі з комерційними втратами Віталій Шестун нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за забезпечення сталої роботи енергетичної інфраструктури регіону в умовах воєнного стану.
Ще девʼять енергетиків отримали почесні грамоти від Чорноморської міської ради за відновлення світла після ворожої атаки в ніч проти 31 серпня в Одеському районі області.
Нагадаємо, раніше 15 працівників ДТЕК Ріната Ахметова були відзначені урядовими нагородами.