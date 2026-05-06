Енергоатом передав спецпризначенцям «Омеги» допомогу майже на 5 млн грн

Керівництво Енергоатома передало спецпризначенцям автомобіль підвищеної прохідності, амуніцію та спеціальне спорядження загальною вартістю майже 5 млн грн, йдеться на сайті компанії. Обладнання використовуватиметься для виконання бойових завдань.



«Сьогодні надзвичайно важливо допомагати нашим військовим. Стабільність роботи атомників напряму залежить від ефективності Сил оборони. Тому працюємо під конкретні потреби підрозділів, щоб кожна одиниця переданої техніки чи спорядження приносила реальний результат на фронті», – сказав т.в.о. голови правління НАЕК Павло Ковтонюк під час передачі.



Начальник Центру спеціального призначення «Омега» генерал-майор Павло Яцюк подякував атомникам за постійну підтримку підрозділу: «Для нас критично важливо отримувати саме те, що реально працює на полі бою. Енергоатом – серед тих, хто це розуміє і діє без зайвих затримок. Така допомога безпосередньо впливає на ефективність наших підрозділів».



Енергоатом активно підтримує спецпризначенців «Омеги», зокрема через ГО «Вартові світла». Від 2024 року підрозділ отримав допомоги майже на 26 млн грн. Це – спорядження для водолазів, прилади нічного бачення, автомобілі, квадрокоптери та системи РЕБ.



Загалом від початку збройної агресії рф Енергоатом спрямував на потреби Сил оборони понад 21 млрд грн.

