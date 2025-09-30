ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Енергорегулятор високо оцінив запуск установок зберігання енергії ДТЕК перед опалювальним сезоном

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) високо оцінила запуск компанією ДТЕК установок зберігання енергії перед початком наступного опалювального сезону.

Енергорегулятор високо оцінив запуск установок зберігання енергії ДТЕК перед опалювальним сезоном

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Як зазначив голова комісії Юрій Власенко, установки зберігання енергії – важливий елемент сучасної енергетики, де частка електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, зростає. 

«Такі установки мають забезпечити додаткову стійкість для нашої енергосистеми, особливо під час проходження осінньо-зимового періоду. Це також важлива складова розподіленої генерації. НКРЕКП створила усі необхідні регуляторні умови для розвитку систем зберігання енергії. І ми раді, що саме ДТЕК ВДЕ стала тією компанією, що реалізувала ці можливості», — наголосив Юрій Власенко. 

Зазначається, що Власенко та члени комісії Олександр Формагей, Сергій Пушкар, Руслан Слободян та Костянтин Ущаповський здійснили робочий візит на один з обʼєктів найбільшого в Україні комплексу установок зберігання енергії, що побудовав ДТЕК.

Під час візиту вони ознайомилися інноваційної технології, механізмами інтеграції установок зберігання енергії в енергосистему України, а також з можливостями застосування системи для балансування мережі та підвищення надійності енергопостачання.

“Ми вітаємо впровадження сучасних європейських підходів у роботі галузі та готові ділитися практичним досвідом упровадження новітніх рішень у сфері енергетики. Системи зберігання енергії відіграють значну роль у формуванні сучасної, гнучкої та стійкої енергосистеми України”, — зазначив Олександр Селищев, генеральний директор ДТЕК ВДЕ.

В ДТЕК додали, що з 1 жовтня 140 МВт потужності установок зберігання енергії ДТЕК розпочнуть надання допоміжних послуг «Укренерго».

Нагадаємо, 10 вересня ДТЕК Ріната Ахметова ввів в експлуатацію комплекс установок зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт. Компанія підключила до енергосистеми 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie