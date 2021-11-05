Епоха віддаленої роботи триває: топ-5 вакансій за зарплатою у жовтні

Роботодавці пропонують працівникам непогану заробітну плату.
Доки світ не подолає COVID-19, скоріш за все, не варто очікувати серйозних змін у питанні віддаленої роботи. Окрім того, багато компаній вже зараз вирішили, що не будуть повертатися до класичного формату офісної роботи.
На порталі grc.ua на таку роботу припадає 10% від усіх розміщених вакансій. В описах зазначений дуже й дуже непоганий заробіток: у середньому – 40 400 грн.
Розглянемо, скільки роботодавців готові запропонувати ту чи іншу суму:
- 19 400-36 600 грн (44%);
- 36 600- 53 600 грн (21%);
- 53 600-71 000 грн (14%);
- 71 000-88 200 грн (12%);
- більш ніж 88 200 грн (9%).
Приблизно кожен п’ятий роботодавець пропонує кандидатові 2700 доларів та більше.
Розглянемо тепер п’ятірку найцікавіших вакансій, актуальних на кінець жовтня 2021 року.
Business Development Manager in the DeFi vertical
IT-компанія Voronova I.N, яка займається розробкою програмного забезпечення, знаходиться в пошуку кандидата на позицію Business Development Manager.
Вимоги:
- досвід роботи – від 5 років;
- відмінні комунікативні навички (письмові та усні);
- орієнтування на результат;
- відповідальність.
- досвід розробки програмного забезпечення для бізнес-лідерів, маркетологів, представників суміжних професій.
Компанія пропонує заробітну плату на рівні 8 000-10 000 доларів.
Детальніше про вакансію за посиланням.
Software Security Lead (Blockchain)
Пропозиція від компанії Voronova I.N. Компанія шукає Software Security Lead для роботи з блокчейн-технологіями.
Вимоги:
- досвід роботи – від 5 років;
- досвід роботи з технологіями, пов’язаними з безпекою;
- вміння швидко вчитися;
- вміння виконувати завдання без нагляду;
- просунуті знання в сфері блокчейну та криптовалют.
Заробітна плата – від 8 000 до 10 000 доларів.
Детальніше про вакансію за посиланням.
Business Development Operations/Sales Manager
Voronova I.N шукає фахівця, в списку обов’язків якого буде, наприклад, покращення наявної CRM, співробітництво з відділом маркетингу для покращення операційної діяльності всієї компанії.
Вимоги:
- досвід роботи – від 4 років;
- знання та досвід роботи з Salesforce;
- уміння користуватися інструментами GTM та Excel;
- просунуті аналітичні навички;
Заробітна плата – від 7 000 до 10 000 доларів.
Детальніше про вакансію за посиланням.
Blockchain/Bridge Engineer
Voronova I.N шукає фахівця, який приєднається до команди Bridge. Вона займається розробкою продукту Rainbow Bridge, а також сервісів, які з ним пов’язані.
Вимоги:
- досвід роботи – від 6 років;
- знання Rust/Go /C ++ або інших мов програмування;
- відмінні навички програмування з використанням JS/TS;
- глибоке розуміння технології Blockchain;
- хороша письмова англійська мова;
- можливість брати участь у групових дзвінках зі співбесідниками з Європи.
Роботодавець пропонує від 7 000 до 10 000 доларів.
Детальніше про вакансію за посиланням.
Senior DevOps
Фахівця шукає компанія GlobalDots, яка забезпечує технологічними рішеннями як нові стартапи, так і великі компанії з історією.
Вимоги:
- досвід роботи – від 5 років;
- підтверджений досвід роботи з Kubernetes, Terragrunt, CloudFormation, Pulumi, Crossplane GitLab, Argo, GH Actions;
- підтверджений досвід роботи з AWS, GCP або Azure;
- хороший рівень знання Linux;
- уміння швидко реагувати на проблему, яка щойно виникла;
- ініціативність.
Роботодавець пропонує зарплату на рівні 7 000-9 000 доларів.
Детальніше про вакансію за посиланням.
Нагадаємо:
- Третій квартал 2021 року завершився із позитивною динамікою. Кількість вакансій та резюме не суттєво, але збільшилась. Серед найбільш затребуваних роботодавцями категорій третього кварталу 2021: продажі, ІТ-сфера, медицина та фармацевтика.
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