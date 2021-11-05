Епоха віддаленої роботи триває: топ-5 вакансій за зарплатою у жовтні

Епоха віддаленої роботи триває: топ-5 вакансій за зарплатою у жовтні

Роботодавці пропонують працівникам непогану заробітну плату.

Доки світ не подолає COVID-19, скоріш за все, не варто очікувати серйозних змін у питанні віддаленої роботи. Окрім того, багато компаній вже зараз вирішили, що не будуть повертатися до класичного формату офісної роботи.

На порталі grc.ua на таку роботу припадає 10% від усіх розміщених вакансій. В описах зазначений дуже й дуже непоганий заробіток: у середньому – 40 400 грн.

Розглянемо, скільки роботодавців готові запропонувати ту чи іншу суму:

19 400-36 600 грн (44%);

36 600- 53 600 грн (21%);

53 600-71 000 грн (14%);

71 000-88 200 грн (12%);

більш ніж 88 200 грн (9%).

Приблизно кожен п’ятий роботодавець пропонує кандидатові 2700 доларів та більше.

Розглянемо тепер п’ятірку найцікавіших вакансій, актуальних на кінець жовтня 2021 року.

Business Development Manager in the DeFi vertical

IT-компанія Voronova I.N, яка займається розробкою програмного забезпечення, знаходиться в пошуку кандидата на позицію Business Development Manager.

Вимоги:

досвід роботи – від 5 років;

відмінні комунікативні навички (письмові та усні);

орієнтування на результат;

відповідальність.

досвід розробки програмного забезпечення для бізнес-лідерів, маркетологів, представників суміжних професій.

Компанія пропонує заробітну плату на рівні 8 000-10 000 доларів.

Детальніше про вакансію за посиланням.

Software Security Lead (Blockchain)

Пропозиція від компанії Voronova I.N. Компанія шукає Software Security Lead для роботи з блокчейн-технологіями.

Вимоги:

досвід роботи – від 5 років;

досвід роботи з технологіями, пов’язаними з безпекою;

вміння швидко вчитися;

вміння виконувати завдання без нагляду;

просунуті знання в сфері блокчейну та криптовалют.

Заробітна плата – від 8 000 до 10 000 доларів.

Детальніше про вакансію за посиланням.

Business Development Operations/Sales Manager

Voronova I.N шукає фахівця, в списку обов’язків якого буде, наприклад, покращення наявної CRM, співробітництво з відділом маркетингу для покращення операційної діяльності всієї компанії.

Вимоги:

досвід роботи – від 4 років;

знання та досвід роботи з Salesforce;

уміння користуватися інструментами GTM та Excel;

просунуті аналітичні навички;

Заробітна плата – від 7 000 до 10 000 доларів.

Детальніше про вакансію за посиланням.

Blockchain/Bridge Engineer

Voronova I.N шукає фахівця, який приєднається до команди Bridge. Вона займається розробкою продукту Rainbow Bridge, а також сервісів, які з ним пов’язані.

Вимоги:

досвід роботи – від 6 років;

знання Rust/Go /C ++ або інших мов програмування;

відмінні навички програмування з використанням JS/TS;

глибоке розуміння технології Blockchain;

хороша письмова англійська мова;

можливість брати участь у групових дзвінках зі співбесідниками з Європи.

Роботодавець пропонує від 7 000 до 10 000 доларів.

Детальніше про вакансію за посиланням.

Senior DevOps

Фахівця шукає компанія GlobalDots, яка забезпечує технологічними рішеннями як нові стартапи, так і великі компанії з історією.

Вимоги:

досвід роботи – від 5 років;

підтверджений досвід роботи з Kubernetes, Terragrunt, CloudFormation, Pulumi, Crossplane GitLab, Argo, GH Actions;

підтверджений досвід роботи з AWS, GCP або Azure;

хороший рівень знання Linux;

уміння швидко реагувати на проблему, яка щойно виникла;

ініціативність.

Роботодавець пропонує зарплату на рівні 7 000-9 000 доларів.

Детальніше про вакансію за посиланням.

Нагадаємо:

Третій квартал 2021 року завершився із позитивною динамікою. Кількість вакансій та резюме не суттєво, але збільшилась. Серед найбільш затребуваних роботодавцями категорій третього кварталу 2021: продажі, ІТ-сфера, медицина та фармацевтика.

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