Долари / © Pixabay

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Очікуване послаблення долара США та глобальний бум штучного інтелекту змінюють баланс сил на валютному ринку. Стратеги найбільших світових банків виокремили низку азійських валют, які стануть найперспективнішими 2027 року.

Про це пише Bloomberg.

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Перші прогнози щодо валютних курсів на 2027 рік свідчать про позитивні перспективи для азійських ринків. Додаткову підтримку регіону може забезпечити зниження цін на нафту. Водночас аналітики вважають, що нещодавнє послаблення валют, орієнтованих на технологічний сектор, навряд чи матиме тривалий характер.

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В інвестиційній компанії Goldman Sachs зазначають, що значні інвестиції у розвиток штучного інтелекту й надалі сприятимуть експортерам з азійських країн. Крім того, укладені довгострокові контракти на постачання обладнання вказують на те, що істотна частина попиту на 2027 рік уже сформована.

Які валюти зміцняться 2027 року

На цьому тлі стратеги банку виділяють південнокорейську вону, тайванський долар і малайзійський рингіт. Очікується, що саме ці валюти можуть продемонструвати кращу динаміку порівняно з іншими грошовими одиницями регіону. У банківській і фінансовій групі ING також позитивно оцінюють перспективи вон і тайванського долара, однак серед валют Південно-Східної Азії віддають перевагу сінгапурському долару.

За підсумками 2026 року південнокорейська вона стала лідером серед азійських валют за темпами зміцнення, додавши майже 8%. До групи найкращих також потрапили сінгапурський долар і малайзійський рингіт.

Водночас тайванський долар, незважаючи на тісний зв’язок економіки країни з індустрією ШІ, опустився майже до мінімального рівня від 2016 року. Однією з причин стало те, що експортери залишили значну частину валютного виторгу за межами Тайваню.

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«Хоча певний перетік капіталу у валюти Південної Азії вже відбувається, ми й надалі очікуємо кращої динаміки від грошових одиниць, пов’язаних із технологічним сектором. Цьому сприяють значні профіцити рахунків поточних операцій та конвертація валютного виторгу експортерами», — зазначила керівниця аналітичного підрозділу ING в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Діпалі Бхаргава.

В ING також звертають увагу на індійську рупію, яка нещодавно змогла відіграти частину попереднього падіння. Серед факторів, що підтримують її перспективи, аналітики називають стабільне економічне зростання Індії, диверсифікацію ланцюгів постачання та постійний приплив прямих іноземних інвестицій.

Водночас у Morgan Stanley обережніше оцінюють перспективи тайського бата. На його динаміку можуть негативно впливати низькі процентні ставки в Таїланді, слабкі темпи економічного зростання та висока дохідність американських державних облігацій.

Гірші результати порівняно з іншими валютами регіону прогнозують також для індонезійської рупії, яка нещодавно досягла нового історичного мінімуму, та філіппінського песо. Останній може залишатися під тиском через політичну невизначеність усередині країни та слабку ділову активність.

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До слова, за прогнозом українського економіста Олега Пендзина, до кінця листопада різких стрибків курсу долара не очікується — можливі лише незначні коливання в межах 20 коп. За словами експерта, оскільки підвищення облікової ставки до 16,5% в умовах війни майже не стримує інфляцію (яку НБУ погіршив до 12,5%), Нацбанк утримуватиме гривню через валютний курс, адже він прямо впливає на ціни імпорту. Згідно з прогнозом Пендзина, до кінця місяця офіційний курс долара становитиме 45,4 — 45,5 грн, а середній готівковий у продажу — 46 — 46,10 грн.

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