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"Ера квитків за 10 євро закінчилася": лоукостер Ryanair заявив про підвищення цін на перельоти

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"Ера квитків за 10 євро закінчилася": лоукостер Ryanair заявив про підвищення цін на перельоти

Фото: Associated Press

У найбільшій бюджетній європейській авіакомпанії Ryanair заявили, що ера квитків на перельоти по 10 євро закінчилася.

Це пов'язано зі зростанням цін на пальне.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю ВВС Radio 4.

"Безперечно, у бюджетному сегменті ринку наші найдешевші рекламні тарифи — тарифи за один євро, тарифи за 0,99 євро, навіть тарифи за 9,99 євро — я думаю, такого більше не буде протягом наступних кількох років", — сказав він.

З його слів, середній тариф на перельоти протягом наступних п'яти років збільшиться від 40 до 50 євро. Однак Майкл О'Лірі впевнений, що люди продовжуватимуть літати, незважаючи на підвищення цін.

"Ми думаємо, що люди продовжуватимуть літати часто. Але я думаю, що люди стануть набагато чутливішими до ціни", — додав гендиректор Ryanair.

Раніше стало відомо, що Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року.

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