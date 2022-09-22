Ердоган заявив, що Туреччина планує збільшити закупівлю газу в США

Також Туреччина планує активніше співпрацювати зі США в плані постачання СПГ.

Про це повідомляє NTV з посиланням на заяву Реджепа Таїпа Ердогана.

"Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США на більш вигідних умовах у майбутній період. Ми готові співпрацювати у постачанні американського СПГ до країн регіону", - заявив Ердоган в Нью-Йорку.

Ердоган зазначив, що Туреччина планує активніше співпрацювати зі США в енергетичному секторі, проте має обмеженні можливості, щоб налагодити реекспорт до Європи.

Нагадаємо, Туреччина засудила "референдуми" на окупованих територіях України.

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