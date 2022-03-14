Естонія звернулася до НАТО та ЄС з вимогою закрити небо над Україною

Естонія звернулася до НАТО та ЄС з вимогою закрити небо над Україною

Естонія, яка входить до ЄС та НАТО - це перша держава-член, яка звернулася з вимогою закрити повітряний простір.

Естонія звернулася до парламентів держав-членів ЄС та НАТО з вимогою про закриття неба над Україною, аби запобігти новим жертвам російської агресії.

Про це на заяву парламентарів повідомляє Fox News.

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Зазначається, Естонія стала першою країною-членом НАТО, яка офіційно закликала до введення забороненої для польотів зони над Україною.

"Рійгікогу (парламент Естонії - ред.) висловлює свою підтримку захисникам і народу держави України в їхній боротьбі проти Російської Федерації, яка розпочала злочинну війну, і закликає показати абсолютну підтримку України за збереження її свободи, суверенітету і територіальної цілісністі", - йдеться в заяві парламенту Естонії в понеділок.

Також Рійгікогу закликає всі національні парламенти ухвалити заяви, які закликають їхні уряди підтримати введення додаткових санкцій проти Російської Федерації, а також Республіки Білорусь, яка бере участь в агресії.

" Парламент Естонії також закликав "негайно ввести всеосяжне торгове ембарго проти Російської Федерації та Республіки Білорусь, що обмежить можливості держав-агресорів вести війну", - сказано в заяві.

"Рійгікогу запрошує країни-члени підтримати офіційну заявку України на отримання статусу держави-кандидата в ЄС і закликає надати Україні дорожню карту до членства в НАТО", - пишуть вони.

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