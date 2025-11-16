Euroclear готовий оскаржувати конфіскацію російських активів

Єврокомісія

Голова міжнародного депозитарію Euroclear Валері Урбен висловила готовність судитися з Єврокомісією та Радою ЄС, якщо вони спробують примусити компанію до конфіскації активів Росії.

Про це вона сказала в інтервʼю виданню Le Monde.

«Існують закони. Залежно від правової бази, ми вирішимо, що ми можемо і хочемо зробити», — наголосила вона.

Урбен не виключила можливість звернення до судових інстанцій у разі, якщо європейські органи влади намагатимуться змусити Euroclear виконати такі рішення.

За її словами, компанія готується до юридичних викликів: з 2022 року її юридичний департамент збільшився з приблизно десяти людей до двохсот.

Раніше повідомлялося, що Україна зіткнулася з жорсткими часовими межами, оскільки кошти закінчуються, а пакет 140 млрд євро із заморожених активів РФ блокується трьома країнами ЄС, які погрожують ветом.

Ми раніше інформували, що Брюссель заявив, що не підтримає надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро, якщо не отримає юридичних гарантій і чіткого механізму розподілу фінансових ризиків між усіма країнами ЄС.