Евакуація бізнесу: скільки підприємств вдалося вивезти із зони бойових дій

Загалом Міністерство економіки отримало від підприємств 1424 заявки на релокацію.
Станом на 5 квітня із зони бойових дій на безпечні території перевезли 178 підприємств.
Про це інформує Мінекономіки.
Загалом Міністерство економіки отримало від підприємств 1424 заявки на релокацію (перевезення. — Ред.), з них 1417 опрацьовані.
Від початку роботи програми переміщення бізнесу:
- 178 підприємств повністю завершили релокацію потужностей з зон бойових дій, з них 67 вже відновили роботу на нових місцях;
- для 465 підприємств знайдені обладнані майданчики і вони передані для транспортування "Укрзалізниці" та "Укрпошті";
Для решти фахівці Мінекономіки та влади на місцях зараз підбирають нові локації.
"Більшість бізнесів, що беруть участь у програмі релокації, працюють у сфері виробництва та переробної промисловості. Це виробники харчової продукції, легкої промисловості, підприємства машинобудування. Є серед учасників програми і підприємства оптової торгівлі, які переміщують на Захід свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією", - повідомив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.
Багато серед релокованих підприємств і IT-компаній. Українські програмісти вже створили потужні кластери у Львові та на Закарпатті.
Що таке програма релокації
Програма релокації передбачає державну допомогу у:
- підборі площ для розміщення виробництва;
- переміщенні та розселенні персоналу;
- підборі працівників в місці дислокації після переїзду.
Переміщення обладнання підприємства здійснюється "Укрзалізницею" та "Укрпоштою", у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.
Програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів про перехід економіки на "воєнні рейки".
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