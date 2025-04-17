Фальшиві гроші в Україні: які купюри підробляють найчастіше і як їх виявити

500 гривень / © УНІАН

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В Україні найчастіше 2024 року підробляли купюри 500 і 200 грн. Як відрізнити фальшиві гроші — пояснила очільниця правління «Ліги банків України» Олена Коробкова.

Про це вона розповіла у ефірі «Київ24».

«Насправді якоїсь епідемії підробок немає. Але за даними, наприклад, за 2024 рік, найчастіше підробляли купюри 500 і 200. І вони складали 78% і 18% відповідно від загальної кількості вилучених купюр. Тобто на один мільйон справжніх банкнот припадає десь від 4 до 6 підробок», — повідомила експертка.

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Вона зауважила, що купюри 500 і 200 гривень підробляють найчастіше через їхню популярність в обігу і те, що їх найпростіше підробити.

«Якщо ми кажемо про купюри номіналом до 2015 року — їх простіше підробити, і вони ще є в нас в обігу. Купюри, які після 2015 року використовуються і друкуються, у них значно покращені захисні елементи», — розповіла Коробкова.

Вона звернула увагу, що з розвитком і покращенням якості принтерів підвищується проблема, що можуть на них друкувати і підроблені купюри.

За словами експертки, щоб виявити можливу підробку, обов’язково потрібно звертати увагу на якість купюри: оригінал повинен мати рельєф.

«Який би не був принтер, ти рельєф там не зробиш», — сказала Коробкова.

Вона додала, що треба просто бути уважним і перевіряти купюри на стихійних ринках чи різних торгових точках. Також слід уникати неліцензованих обмінників.

А ще експертка повідомила, що з’явилися шахраї, які обмінюють фальшиві гроші за оригінальні лише за 40% від вартості.

Нагадаємо, 2024 року в Україні масово розповсюджували фальшиві долари. Шахраї навіть відкривали обмінники, зовнішньо схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджували лише фальшиву валюту.