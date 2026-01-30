Farmak – переможець престижної британської премії International Brilliance Awards 2026

Реклама

International Brilliance Awards – одна із провідних міжнародних премій, заснована у Великобританії. Щороку вона відзначає досягнення, інновації та лідерство у сферах бізнесу, маркетингу, HR та внутрішніх комунікацій. Премія існує понад десять років і щоразу отримує сотні заявок від бізнесів з усього світу. Переможців обирають за рівнем інновацій, стратегічним впливом і реальними результатами.

Farmak отримав найвищу відзнаку Brilliance Award Winner за проєкт «Ми поруч. Ми вдячні. Ми діємо». Це комплексна ініціатива, що демонструє трансформацію корпоративної культури компанії в умовах війни. Ініціатива об’єднала волонтерський рух співробітників, підтримку колег-захисників, благодійні програми, допомогу пораненим військовим у період реабілітації, донорство крові та інші соціальні проєкти. Усе це посилює довіру, згуртованість і залученість команди.

Срібну нагороду Farmak здобув у категорії Recruitment & Retention. За системний і довгостроковий підхід до розвитку талантів. Йдеться про інвестиції в молодих фахівців, стратегічну співпрацю з університетами, створення середовища для професійного зростання та стабільності кожного співробітника.

Поряд із Farmak серед лауреатів – DHL Global Forwarding, SAP, Lenovo, General Mills, AstraZeneca Kazakhstan та інші міжнародні бренди. Серед українських компаній-переможців також Kernel – у номінації Diversity & Inclusion, Метінвест – у номінації Corporate Wellness.

«Уже другий рік поспіль наші кейси отримують міжнародне визнання. Для Farmak завжди найважливішими були люди – пацієнти, для яких ми створюємо ліки, і команда, яка їх розробляє та виготовляє. У своїх проєктах ми показали міжнародній спільноті, як працюємо в умовах повномасштабної війни, як поєднуємо професіоналізм з високою людяністю та стійкістю, як стали ще більш згуртованими та як разом допомагаємо країні долати цей надскладний час», – зазначила Вікторія Кондрашихіна, HR-директорка Farmak.

