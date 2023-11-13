«Фармак» почав експортувати ліки до Південно-Африканської Республіки

Лікарський засіб призначений для місцевого лікування бактеріального кон’юнктивіту.

Ринок ПАР – один з найбільш високо регульованих в Африці, тому процедури реєстрації лікарських засобів досить довгі: «Фармак» проходив цей шлях 3,5 роки. При цьому такий результат можна вважати надшвидким, адже зазвичай процес займає до п’яти років.

ПАР стала 11-ю країною Африки та 60-ю у світі, в яку «Фармак» експортує свою продукцію.

В рамках глобальної стратегії трансформації у міжнародну компанію «Фармак» також продовжує зміцнювати свої позиції на ринку ЄС. Так, підприємство нещодавно придбало маркетингові фармацевтичні компанії у Чехії та Словаччині та продовжує будівництво власного заводу в Іспанії.