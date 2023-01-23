«Фармак» жорстко відреагував на рішення Верховного суду щодо «Корвалолу»: «Захист прав продовжиться в ЄСПЛ»

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 18 січня цього року скасував рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку про визнання добре відомим позначення «Корвалол Corvalolum» за АТ «Фармак».

У компанії «Фармак» заявили, що це рішення є упередженим і «не базується на об’єктивній оцінці всіх доказів у сукупності».

«Таке рішення має стати сигналом як для українського, так й іноземного бізнесу про те, що судова реформа в Україні не реалізована, а верховенство права не забезпечує захист інтелектуальної власності. Таким чином, кожен може бути позбавлений свого права за рішенням українського суду», - йдеться у повідомленні пресслужби компанії «Фармак».

Таким чином, в компанії відмовились ставити крапку у найдовшому в історії українського судочинства спорі.

«АТ «Фармак» продовжить захист свого права інтелектуальної власності на добре відоме позначення «Корвалол Corvalolum» із застосуванням усіх національних та міжнародних засобів захисту, в тому числі у Європейському суді з прав людини», - наголосили в компанії.

Зазначимо, суперечка між "Фармаком" і "Дарницею" тягнеться від 2005 року, коли була зареєстрована торговельна марка "Корвалол-Дарниця", хоча назва цього лікарського заспокійливого засобу була створена ще у далекому 1960-му на київському заводі імені Ломоносова, а "Фармак" є його правонаступником. Тому, уже за часів незалежності компанія "Фармак" стала єдиною в Україні та країнах СНД випускати "Корвалол".