Фармацевт чи ChatGPT: кому більше довіряють українці під час вибору ліків — результати дослідження

Про це свідчать результати спільного дослідження інформаційного агентства Hronikers та дослідницької компанії «Active Group».

Самолікування стало нормою

Згідно з даними опитування, 44,4% українців регулярно купують безрецептурні препарати, ще 34,8% роблять це періодично. Таким чином, 79,2% громадян час від часу або постійно самостійно ухвалюють рішення про медикаментозне лікування без прямого призначення лікаря.

Це свідчить про те, що самолікування в Україні стало соціально прийнятною та поширеною практикою.

Українські чи імпортні ліки: чіткого фаворита немає

У разі однакової діючої речовини та ціни 47,7% респондентів готові обрати препарати українського виробництва, тоді як 42% надають перевагу іноземним. Різниця не є критичною, що свідчить про прагматичний підхід: для більшості важливішими залишаються ефективність і якість, а не країна походження ліків.

Досвід і порада лікаря важливіші за рекламу

Абсолютна більшість опитаних (82%) купують ті препарати, які вже використовували раніше. Це говорить про обережність і звичку спиратися на власний досвід.

Водночас 53,8% українців консультуються з лікарем перед купівлею безрецептурних засобів, близько третини враховують рекомендації фармацевта або орієнтуються на ціну.

Натомість бренд і реклама майже не впливають на рішення: лише 2,4% і 1,8% відповідно назвали ці чинники визначальними.

Чи звертаються українці до ChatGPT

Досвід використання штучного інтелекту для отримання інформації про ліки мають 37,7% опитаних, ще 13,1% планують скористатися такими інструментами. Водночас 44,4% не користувалися ШІ у цьому контексті та не планують цього робити.

Проте навіть серед тих, хто звертається до алгоритмів, їхній вплив на остаточний вибір залишається обмеженим:

* 46,8% зазначили, що відповіді ШІ не впливають на їхнє рішення;

* 17,5% оцінюють цей вплив як слабкий;

* лише 26,1% говорять про помірний або сильний вплив.

Чи готові українці замінити лікарів алгоритмами

Для попереднього визначення можливого діагнозу штучний інтелект використовували 24,7% респондентів. Однак 58,6% не мають такого досвіду і не планують його набувати.

Більшість українців — 68,3% — переконані, що штучний інтелект не може повноцінно замінити лікаря. Навіть серед тих, хто допускає таку можливість, переважає думка про часткову або відкладену в часі трансформацію системи охорони здоров’я, а не швидку та повну заміну медиків алгоритмами.

Що це означає

Отримані дані свідчать: українці активно користуються безрецептурними препаратами і довіряють власному досвіду, однак не відмовляються від ролі лікаря як ключового авторитету у питаннях здоров’я. Штучний інтелект поступово інтегрується у медичну сферу, проте наразі виконує допоміжну функцію.

Методологія: дослідження проведене компанією «Active Group» спільно з інформаційним агентством Hronikers із використанням онлайн-панелі SunFlower Sociology. Опитано 800 респондентів віком 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та регіонами України. Польовий етап — 31 січня 2026 року. Теоретична похибка не перевищує 3,5% при довірчій імовірності 0,95.