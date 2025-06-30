ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв

Фармацевтичний ринок чекає на оперативні дії МОЗ після чотирьох місяців обговорень, – депутатка

Народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації Оксана Дмитрієва заявляє, що після кількох місяців активних обговорень з усіма сторонами фармацевтичного ринку напрацьовано компромісну модель реформи ціноутворення на лікарські засоби, яка дозволяє врахувати інтереси і держави, і бізнесу, і пацієнтів.

Фармацевтичний ринок чекає на оперативні дії МОЗ після чотирьох місяців обговорень, – депутатка

© pixabay.com

«Після чотирьох місяців непростих перемовин ми нарешті отримали компромісний варіант проекту  Постанови щодо регулювання маркетингових договорів, який обговорювався усіма учасниками  ринку — виробниками, дистриб’юторами, аптечними мережами, пацієнтськими організаціями. Ця модель дає змогу виконати головну ціль — забезпечити справедливу ціну на ліки для пацієнта і дати змогу ринку функціонувати в цей важкий для усіх час», — наголосила Дмитрієва.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я має в оперативному порядку підготувати відповідну постанову та вже цього тижня винести її на розгляд Кабінету Міністрів.

«Ми не можемо більше зволікати. Поки на ринку немає реальної конкуренції, а замість неї діють адміністративні та непрозорі обмеження, пацієнт не отримує справедливої ціни. Це потрібно змінювати зараз», — заявила депутатка.

Дмитрієва нагадала, що неодноразово критикувала уряд за впровадження фрагментарних рішень без системного аналізу, зокрема без виконання вимог рішення РНБО №69/2025 щодо попереднього аналізу структури ціноутворення спільно з Антимонопольним комітетом.

«До сьогодні такого аналізу не проведено, а регуляторні кроки вже впроваджено. Це суперечить логіці реформування і створює ризики для ринку та пацієнтів», — зазначила вона.

Депутатка також підкреслила, що механізм формування цін на ліки — багаторівневий, і спроби покласти відповідальність лише на одну зі сторін ланцюга постачання є хибними.

«Лише комплексна відповідальність усіх — виробників, дистриб’юторів, аптек — дозволить сформувати справедливу модель. Інакше реформи залишаться формальністю без жодного ефекту», — резюмувала Дмитрієва.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie