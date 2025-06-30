Фармацевтичний ринок чекає на оперативні дії МОЗ після чотирьох місяців обговорень, – депутатка

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«Після чотирьох місяців непростих перемовин ми нарешті отримали компромісний варіант проекту Постанови щодо регулювання маркетингових договорів, який обговорювався усіма учасниками ринку — виробниками, дистриб’юторами, аптечними мережами, пацієнтськими організаціями. Ця модель дає змогу виконати головну ціль — забезпечити справедливу ціну на ліки для пацієнта і дати змогу ринку функціонувати в цей важкий для усіх час», — наголосила Дмитрієва.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я має в оперативному порядку підготувати відповідну постанову та вже цього тижня винести її на розгляд Кабінету Міністрів.

«Ми не можемо більше зволікати. Поки на ринку немає реальної конкуренції, а замість неї діють адміністративні та непрозорі обмеження, пацієнт не отримує справедливої ціни. Це потрібно змінювати зараз», — заявила депутатка.

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Дмитрієва нагадала, що неодноразово критикувала уряд за впровадження фрагментарних рішень без системного аналізу, зокрема без виконання вимог рішення РНБО №69/2025 щодо попереднього аналізу структури ціноутворення спільно з Антимонопольним комітетом.

«До сьогодні такого аналізу не проведено, а регуляторні кроки вже впроваджено. Це суперечить логіці реформування і створює ризики для ринку та пацієнтів», — зазначила вона.

Депутатка також підкреслила, що механізм формування цін на ліки — багаторівневий, і спроби покласти відповідальність лише на одну зі сторін ланцюга постачання є хибними.

«Лише комплексна відповідальність усіх — виробників, дистриб’юторів, аптек — дозволить сформувати справедливу модель. Інакше реформи залишаться формальністю без жодного ефекту», — резюмувала Дмитрієва.

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