Фармринок потребує прозорого регулювання після трьох місяців невизначеності, - експерт

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Кирила Сазонова.

"Три місяці балачок - і жодного рішення. Відсутність чітких правил на фармринку шкодить доступності ліків", - зазначив Сазонов у своєму дописі в соцмережах.

За його словами, після запровадження рішення РНБО про заборону маркетингових договорів очікувалося зниження цін на ліки, однак на практиці ціни зросли.

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"Аптеки працюють у мінус, виробники зберігають прибутки, пацієнти - в розпачі", - наголосив він.

Політолог також підкреслив, що наразі всі обмеження на ринку стосуються лише аптек, у той час як основна частина формування вартості лікарських засобів - приблизно 72% - припадає на виробників.

"Це не реформа, це схема", - прокоментував Сазонов ситуацію, зазначивши, що реакція держави виглядає як спроба знайти винних серед аптек, натомість великі фармвиробники залишаються поза увагою.

На думку експерта, подальше зволікання з урядовим рішенням лише посилює дестабілізацію на ринку.

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"Якщо все вже вирішено - тоді чекай чергового цінового цунамі. А якщо ні - пора припиняти мутити воду й ухвалювати рішення. Публічно. Прозоро. Для всіх", - резюмував Сазонов.

В чому суть проблеми

Запроваджена з 1 березня заборона на маркетингові договори між виробниками лікарських засобів та аптечними мережами не знизила ціни на ліки. А навпаки створила додаткові фінансові ризики для аптечного сектору.

Нагадаємо, відповідне рішення було прийнято РНБО у лютому 2025 року з метою боротьби з непрозорими націнками на ліки.