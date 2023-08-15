FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва, — рішення КРАІЛ

За підсумками засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) 8 серпня 2023 року гральний заклад групи компаній FAVBET лишився єдиним наземним казино столиці, що має чинну ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино.

У столиці казино працює відповідно до ліцензії, виданої ТОВ «Фаворит казіно компані» в 2021 році. На території закладу розташовані 5 столів для гри в рулетку, 12 столів для карткових ігор та 76 ігрових автоматів.

За два роки великої війни в Україні загально сума ліцензійних платежів групи компаній FAVBET до держбюджету склала більше 280 мільйонів гривень.

Перший букмекерський пункт і ліцензії на зали ігрових автоматів

Серпневе засідання КРАІЛ відзначилось видачею ще кількох ліцензій компаніям групи FAVBET.

Зокрема, ТОВ «Букмекерська компанія “Фавбет”» отримало ліцензію на перший в Україні легальний букмекерський пункт, що, як і FAVBET Casino, працюватиме в готелі Mercure Kyiv Congress.

Крім цього, ТОВ «Фавбет гейм слотс» отримала одразу три ліцензії на розміщення гральних автоматів в готелях «IBIS Київ ж/д вокзал», «Тиса» та Siesta.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.