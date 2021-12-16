Федоров розповів, коли українці почнуть отримувати тисячу за вакцинацію

Попередньо, кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "тисячу за вакцинацію" українці зможуть отримати уже з 20-21 грудня.

Про це Федоров повідомив у інтерв’ю BBC News. Україна.

Міністр зазначив, що перед виплаотою потрібно вирішити багато питань з документами.

"Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня", — повідомив Федоров.

За словами очільника Мінцифри, у сповіщеннях, що надходять українцям від Міністерства попереджають, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Попри це, Федоров сподівається, що це відбуватиметься раніше.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

Повністю щеплені українці після 19 грудня зможуть отримати "тисячу за вакцинацію"

Читайте також: