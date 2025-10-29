ТСН у соціальних мережах

Фермери призупиняють продаж урожаю: чому ціни на популярний овоч пішли вгору

Українські господарства обмежують продаж якісної продукції, розраховуючи на подальше зростання цін. Попит на ринку стабільно зростає.

Що відбувається на українських ринках / © Associated Press

В Україні фіксується зростання цін на якісні овочі, зокрема моркву, після тривалої стабілізації.

За даними аналітиків EastFruit, лише за перші дні цього тижня відпускні ціни на продукцію зросли в середньому на 12%.

Сьогодні виробники готові відвантажувати моркву по 7–13 грн/кг залежно від якості та обсягів партії. Активізація торгівлі в сегменті стимулює подорожчання, однак більшість господарств утримуються від масових продажів, очікуючи подальшого зростання цін.

Основні обсяги врожаю закладені на зберігання, а на ринок надходять переважно залишки.

Попри підвищення вартості, ціни все ще залишаються на 50–55% нижчими, ніж торік.

Експерти вважають, що нинішня тенденція може виявитися короткостроковою: якщо здорожчання триватиме, фермери почнуть активніше розпродавати запаси, що збільшить пропозицію і може знову знизити ціни.

Нагадаємо, саме у листопаді — сприятливі дні для того, щоби квасити капусту. А морква до неї потрібна для кольору та легкої солодкості, але її надлишок робить капусту м’якою.

Раніше вже йшлося про те, як зберегти капусту свіжою в підвалі, погребі, квартирі.

