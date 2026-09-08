Фермери змушені віддавати за безцінь: ціна на популярний овоч в Україні різко обвалилася

В Україні знову здешевшала морква

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В Україні спостерігається стрімке падіння цін на моркву. Українські аграрії занепокоєні негативними тенденціями на ринку, оскільки вартість моркви просідає третій тиждень поспіль. Які зараз ціни на моркву — ділимося далі.

Про це повідомляє EastFruit.

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Три тижні поспіль в Україні дешевшає морква: причина

За інформацією аналітиків проєкту EastFruit, серед українців нині вкрай низький попит на і без того дешеву моркву.

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Водночас фермери змушені терміново збувати значні обсяги врожаю середніх сортів, які зовсім не придатні для тривалого зберігання.

Аби продати швидше, фермери змушені знижувати ціну ще більше. Зараз орієнтовний діапазон оптових цін на моркву впав до 12–18 грн/кг.

Аграрії пояснюють, що впродовж кількох останніх тижнів ринок буквально переповнений морквою. Оптова купівля також просідає, адже оптовики також вимагають великих знижок, аргументуючи свої претензії саме надмірним обсягом пропозиції.

З усім тим, поточна середня вартість моркви в українських господарствах все ще перевищує рівень минулого року приблизно на 46%. Виробники наразі не бачать передумов для стабілізації чи покращення ринкового становища.

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Надлишок моркви в Україні зберігається, тому ціна ще тривалий час буде низькою.

Восени може різко здорожчати молочка

Нагадаємо, восени в Україні очікується суттєве зростання цін на молочну продукцію — за оцінками Асоціації виробників молока, окремі товари можуть здорожчати на 20–25%.

Головними причинами є перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво та перероблення, дорожча логістика, а також російські удари по розподільчих центрах торговельних мереж. Мережі намагатимуться компенсувати власні збитки та додаткові витрати коштом споживачів, хоча попит і без того слабкий через виїзд населення та зниження купівельної спроможності.

Станом на кінець серпня середня вартість молока у плівці становила 50,55 грн/кг, у пляшці — 68,44 грн/кг. Ціна 15% сметани сягала 195,32 грн/кг, питного йогурту — 130,75 грн/кг, а 9% кисломолочного сиру — близько 292 грн/кг. Середня вартість вершкового масла 72,5–73% становила 591,45 грн/кг без перспектив здешевлення, тоді як тверді сири коштували від 615 до 748 грн/кг.

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