Ferrexpo готове брати участь у відновленні України та підтримує проведення європейських реформ

Залізорудна компанія Ferrexpo plc, яка має активи у Полтавській області, заявила про готовність до участі у відновленні України та підтримку європейських реформ, які ЄС вимагає провести у контексті вступу нашої країни до Євросоюзу.

Про це сказав директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc Нік Байєс, який поділився підсумками берлінську Конференції з питань відновлення України-2024.

«Після двох днів обговорень і зустрічей ми, ті, хто зацікавлені у майбутньому України, залишаємо німецьку столицю, як зазначила пані перша віцепремʼєр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, із «оновленою надією». Особливо приємно було чути від німецьких господарів конференції, що за два дні її проведення було узгоджено приблизно €16 млрд у вигляді інвестиційних гарантій для України», – зазначив Байєс.

На його думку, основними темами конференції були ключова роль приватного сектору у відбудові України та потреби реальних промислових проєктів, які розблокують фінансові потоки для інвестицій в Україну. Байєс навів слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про необхідність «покращити доступ до фінансових ринків для українських підприємств, і особливо для малого та середнього бізнесу, який може допомогти модернізувати українську економіку».

«Я згоден із цим. Однак лише частково. Справді, модернізація української економіки є важливою для майбутнього процвітання країни, ми не повинні забувати, що малий і середній бізнес є частиною екосистеми, яка працює разом із великими компаніями. Як перші залежать від других, так само й другі залежать від стабільної роботи перших», – пояснив свою думку топ-менеджер Ferrexpo.

За словами Байєса, в Україні працює декілька великих компаній, які підтримували і підтримують країну, виступаючи як промислові чемпіони протягом усього часу повномасштабного вторгнення, які забезпечать основу

зусиль приватного сектору в допомозі відновленню України, сприяючи розвитку малого і середнього бізнесу.

«Компанія Ferrexpo, великий український виробник залізорудної продукції, є однією з таких компаній. З початку 2022 року, за оцінками аналітиків, ми зробили внесок до 20% до внутрішнього регіонального продукту Полтавської області, малої Батьківщини наших підприємств, а також сформували 3% українського експорту», – зазначив Байєс.

За його думку, заходи й реформи, які ЄС вимагає від України в межах процесу інтеграції, є саме тими, «яких потребує країна та її промисловість і до яких вони готові». Прогрес України у цьому напрямку, який відмітили у Берліні, є ключовим для вступу до ЄС. Він спрямований на забезпечення ефективних реформ, відповідальне управління, прозорість і справедливі правові процедури.

«Участь Ferrexpo вже зараз у цій багатосторонній ініціативі з відновлення – яскравий приклад нашої готовності зіграти свою роль у стійкості та відновленні України у майбутньому. Чим швидше це розпочнеться на національному рівні, тим краще… Загалом цьогорічна Конференція з питань відновлення України дала можливість ще раз замислитися про стан української економіки та прийдешні виклики. Однак найголовніший акцент дводенного заходу очевидний: приватний бізнес має відігравати ключову роль у відновленні України. І ми у Ferrexpo готові до цього», – зазначив Байєс.

Нагадаємо, наприкінці травня Ferrexpo plc, яка володіє в Україні трьома гірничо-збагачувальними комбінатами, та німецька сталеливарна група Salzgitter підписали Меморандум щодо постачання високоякісних залізорудних окатків прямого відновлення (DR-окатки) для виробництва екологічно чистої низьковуглецевої сталі.