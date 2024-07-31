Ferrexpo успішно запровадила школу жіночого лідерства Femunity, яку можна масштабувати на всю Україну

Залізорудна компанія Ferrexpo запровадила для працівників своїх підприємств та жителів громад, на території яких розташовані її підприємства (Полтавська область), навчальну платформу Femunity для розвитку лідерських якостей.

Результат настільки цінний, що платформу варто масштабувати на всю Україну, зазначає delo.ua.

Платформа Femunity стала результатом системного впровадження у 2016 році принципів інклюзивності та гендерної рівності на підприємствах Ferrexpo. У 2020 році Femunity вже виконувала задачі з посилення жіночого лідерства у компанії.

«Три роки поспіль жінок тут вчили впевненості, ламали стереотипи, давали зрозуміти, що вони є сильними і мають однакові з чоловіками права на кар’єрний розвиток і самореалізацію. Щороку після закінчення курсу випускниці зверталися до організаторів зі зворотним зв’язком, що в їхній свідомості відбулися неймовірні зміни — тепер вони готові йти вперед і брати на себе більше відповідальності», – зазначають у Ferrexpo.

Базовими для слухачок, а пізніше й слухачів навчальної платформи стали тренінги з лідерства, профорієнтації, самооцінки, емоційного інтелекту, сексуального виховання, різноманіття та інклюзивності, тайм-менеджменту, емоційного інтелекту і фінансової грамотності.

«Гендерна рівність вигідна бізнесу. Чоловіки і жінки мають різний життєвий досвід, що впливає на їхній спосіб мислення. На перетині цих відмінностей можуть виникати інноваційні рішення. Крім того, прагнення до гендерної рівності допомагає зменшити розрив у представленні жінок на виробничих посадах. Стереотипно жінки часто обіймають адміністративні посади, але не йдуть у виробничі. Мета Ferrexpo — подолати гендерний розрив в Україні», — сказала менеджерка з різноманіття та інклюзивності компанії Любов Козюра.

За словами рекрутерки Полтавського ГЗК Ferrexpo Олени Кравченко, Femunity відкрила свої двері й для хлопців та чоловіків, оскільки «не лише жінки мають говорити про свої права та інклюзивність». Пізніше Ferrexpo розширило програму на підлітків (13-17 років), розвиваючи лідерські якості серед дітей своїх співробітників та молоді з територіальних громад Полтавщини у школі Femunity Teens. Організатори не приховують, що амбіції проєкту виходять далеко за межі Горішніх Плавнів та Полтавщини.

Нагадаємо, Ferrexpo за підсумками січня-червня 2024 року збільшила чистий прибуток у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до $55 млн. Дохід компанії за 6 місяців становив $549 млн, що перевищує результати січня-червня 2023 року на 64%. Збільшенню показника сприяло підвищення обсягів продажів, хоча ціни були нижчими, ніж у I півріччі 2023-го.