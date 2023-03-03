Ferrexpo в ТОП-5 українських компаній, які надали найбільше допомоги впродовж року війни

Про це повідомляє LIGA.net.



Як зазначає видання, в п’ятірку бізнесів, що найбільше інвестували на потреби армії та гуманітарну допомогу, увійшли промислові та агропромислові гіганти: SCM, Kernel, МХП, Ferrexpo та Group DF.



Ferrexpo, на своїй сторінці в Facebook, розповідає, як з перших днів війни компанія створила гуманітарний фонд. Завдяки його роботі вдалось полегшити доставку гуманітарних вантажів з Європи, закуповувати продукти харчування, медичне обладнання та ліки, придбати броньовані автомобілі швидкої допомоги для передової, авто для лікарень центральної України тощо.



Також компанія забезпечує житлом, їжею, роботою та доглядом вимушено переміщених осіб. На даний момент допомогу отримали більше 2000 людей.



Крім того, більше 600 працівників підприємства захищають країну в лавах ЗСУ. В пресслужбі Ferrexpo відмічають, що всі військові, які є співробітниками компанії, отримують необхідне забезпечення.