Фейк про "скасування пенсій": кому насправді заморозили виплати і як їх поновити

Заморожені пенсії можна відновити кількома способами

Міністерство соціальної політики України офіційно спростувало поширену в медіа інформацію про масове позбавлення виплат понад мільйона пенсіонерів, які не встигли вчасно пройти ідентифікацію.

Про це йдеться у роз’ясненні в Telegram-каналі відомства.

За офіційними даними міністерства, станом на 1 січня 2026 року виплати були тимчасово призупинені для 337 тисяч пенсіонерів.

Чому зупинили виплати

У Мінсоцполітики пояснили, що блокування коштів торкнулося тих громадян, які:

Не пройшли обов’язкову фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Не повідомили ПФУ про те, що вони не отримують пенсію від Російської Федерації (це стосується осіб, які проживали або проживають на окупованих територіях).

Насамперед це стосується людей, у чиїх пенсійних справах досі зазначені адреси на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Важливо для переселенців:

ВПО, які вже перевели свої пенсійні справи на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити додаткову фізичну ідентифікацію. Проте вони обов’язково мають подати заяву про неодержання виплат від країни-агресора.

Як відновити пенсію

У Мінсоцполітики заспокоюють: втрата виплат не є безповоротною. Процес відновлення вже триває — частина пенсіонерів отримала кошти у січні, ще понад 48 тисяч осіб отримають їх у лютому разом із доплатою за попередній період.

Способи відновлення виплат:

Онлайн: через вебпортал ПФУ або застосунок, скориставшись «Дія.Підписом».

Відеозв’язок: замовити послугу відеоідентифікації на порталі ПФУ.

Особисто: у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноваженому банку.

З-за кордону: надіслати поштою офіційне посвідчення про те, що особа є живою.

Повідомити про відсутність виплат від РФ також можна дистанційно — через електронний кабінет на сайті ПФУ.

Нагадаємо, в Україні хочуть зробити нарахування пенсій та соцвиплат автоматичним. Мінцифри планує зробити призначення пенсій за віком та допомоги за інвалідностю проактивним, щоб людина лише обирала картку для зарахування коштів.