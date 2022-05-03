Фіксація курсу валют та валютні обмеження є тимчасовим рішенням: голова НБУ розповів, що буде далі

Фіксація курсу валют та валютні обмеження є тимчасовим рішенням: голова НБУ розповів, що буде далі

Голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що поточні обмеження на валютному ринку – це той мінімум, який дає змогу утримувати фінансову стабільність.

У перші години повномасштабного нападу Росії НБУ тимчасово зафіксував обмінний курс та запровадив низку валютних обмежень, нагадав Шевченко.

Про це голова НБУ написав у колонці видання "НВ.Бізнес".

"З першого дня ми коригуємо та оптимізуємо ці обмеження, щоб дати можливість громадянам задовольняти всі життєві потреби, а економіці ­– працювати, та одночасно не допустити непродуктивного відпливу капіталу", – йдеться в матеріалі Шевченка.

"Для нас фіксація курсу та обмеження є тимчасовим рішенням. Ми залишаємося відданими ринковим підходам і курсу на валютну лібералізацію. У міру зростання обсягів пропозиції валюти на ринку завдяки поступовому відновленню експорту товарів ми повернемося до політики плаваючого курсоутворення, за якої курс визначається ринком, а центробанк згладжує надмірні курсові коливання", – наголосив голова НБУ.

Нагадаємо, 30 квітня НБУ ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку. Вони спрямовані на підтримання стабільності, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу.

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