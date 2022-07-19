Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року - Шмигаль

В Україні продовжується активна підготовка до наступного опалювального сезону.

Сьогодні, 19 липня, під час засідання уряду було прийнято рішення про те, що НАК "Нафтогаз України" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року.

"Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за комірне.

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