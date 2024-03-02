Фінансова допомога від Євросоюзу: скільки мільярдів отримає Україна 2024 року

Фінансова допомога Європейського Союзу для України 2024 року, як очікується, становитиме 16 мільярдів євро. Ідеться про програму Ukraine Facility, яка розрахована на чотири роки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З його слів, бюджет самої програми — 50 мільярдів євро.

"Це підтримка інвестицій, підтримка нашої економіки та нашого руху до членства в Євросоюзі. Цього року очікуємо отримати 16 мільярдів євро бюджетної допомоги від Європейського Союзу", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що 1 березня уряд схвалив із Єврокомісією "Програму підтримки реформ і відновлення". Угода передбачає, що загальний бюджет програми збільшиться до 374 мільйони євро.

"За рахунок цих коштів передбачається відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, підтримка малих фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, модернізація пунктів пропуску, суміжних із кордоном ЄС", — додав він.

Нагадаємо, Нова Зеландія оголосила про подальшу підтримку України, санкції проти Росії і про розширення військової допомоги Києву до другої річниці повномасштабного російського вторгнення.

За даними Bloomberg, МВФ наближається до домовленості з Україною про виділення 900 млн дол у зв’язку з припиненням допомоги з боку США.