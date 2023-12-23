Фінансова катастрофа скасовується: Гетманцев розповів скільки грошей Україна отримала від союзників останнім часом

Фінансової катастрофи у січні не буде, Україна має надходження допомоги за різними напрямками.

Україна продовжує отримувати вагому міжнародну фінансову та військову підтримку для протидії російській агресії.

Про обсяги допомоги, наданої останнім часом, повідомив очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, на підтримку державного бюджету та фінансування видатків з нього, зокрема соціальних, на підтримку сфер освіти, охорони здоров’я та інших надійшло:

1,5 млрд євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у рамках програми 2023 року;

1,34 млрд доларів від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);

900 млн доларів позики від Уряду Японії через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Також на проєкти відновлення надійшло:

150 млн євро безповоротної фінансової допомоги від ЄС у рамках двосторонньої угоди про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)";

99,6 млн євро допомоги від ЄІБ на реконструкцію близько 200 об'єктів у 18 областях

52,4 доларів млн гранту Японії в рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

На зміцнення та захист стабільної роботи енергосистеми прибуло:

150 млн євро від ЄБРР для підтримки НЕК "Укренерго" у проходженні опалювального сезону;

Італія приєднається до ініціативи ЄБРР, додавши 10 млн євро грантових коштів до згаданих 150 млн євро;

88,5 млн євро від Німеччини для Фонду підтримки енергетики України.

На військову підтримку надійшло:

240 млн євро спільного шведсько-данського пакету військової допомоги (БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90, запчастини, боєприпаси);

106 млн євро військової допомоги від Фінляндії (вже 21 пакет, зміст традиційно не розкривається).

Гетманцев також зазначив, що Україна має ще 102 млн євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів (гуманітарні потреби, розмінування, відновлення інфраструктури, підтримка енергетики).

"Це рішення про допомогу і кошти, які вже передані Україні протягом лише останнього тижня. Тож "зрада" скасовується, продовжуємо працювати і наближати нашу Перемогу", – написав Гетманцев.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко під час огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій повідомив, що у січні-лютому 2024 року в Україні виникнуть ризики фінансування видатків державного бюджету, оскільки допомога від західних партнерів є недостатньою.

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