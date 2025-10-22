- Дата публікації
Фінансова криза УЗ. В Раді сказали, як компанії зменшити збитки
Перше – відмовитись від однобокої тарифікації контейнерів, якими перевозять зернові.
УЗ тарифікує їх за ставками універсальних 20-футових контейнерів, хоча вони не відповідають їхнім параметрам і відносяться до спеціалізованих. Нардеп Сергій Вельможний наголосив: ця помилка коштує УЗ 800 млн грн щороку.
Друге – несправедливі тарифи на вантажні перевезення. Найбільше УЗ заробляє на перевезенні зернових і чорних металів. «У мінус» продовжує перевозити руду, будматеріали і вугілля. Несе через це збитки і хоче покрити їх підвищенням тарифів на прибуткові зернові та метали.
Вельможний закликав встановити збалансований тариф, який буде пропорційним до того, хто скільки платить зараз: «Потрібна прозора формула індексації, яка би враховувала збитковість і маржинальність тих чи інших секторів, і ставила всіх у справедливі умови».