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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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24
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Фінансове майбутнє родин ветеранів: чат-бот «Фінансовий рестарт» вчить заощаджувати на освіту й пенсію Новини компаній

Безкоштовний освітній чат-бот «Фінансовий рестарт» від ПУМБ, створений в межах платформи «Жити назустріч», продовжує розширювати програму навчання. До семи існуючих тижнів додано восьмий — «Планування фінансового майбутнього родини».

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Новий курс допоможе ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам навчитися створювати довгострокові фінансові цілі, накопичувати на освіту, житло та пенсію, а також розбиратися в тонкощах страхування.

Про що новий тиждень?

Восьмий тиждень програми «Фінансовий рестарт» присвячено стратегічному плануванню для родин. Учасники дізнаються:

  • Як правильно ставити довгострокові фінансові цілі.

  • Які інструменти найкраще підходять для накопичення на великі покупки, освіту дітей або пенсію.

  • Основи страхування: як обирати надійну компанію, на що звертати увагу в договорі та які гарантії має клієнт.

  • Як створювати персональний фінансовий план на рік.

Спікеркою тижня виступила Анна Самойленко – сертифікована фінансова консультантка з понад 25-річним досвідом управління бізнесом та 5-річною практикою у фінансовому консалтингу, спеціалістка з програм пенсійного накопичення.

«Фінансовий рестарт»: чи ефективне навчання у смартфоні?

Чат-бот «Фінансовий рестарт» — це безкоштовна освітня програма, розроблена для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, доступна для всіх українців від 18 років. За вісім тижнів учасники опанують практичні навички, що дозволять їм:

  • Системно керувати власним бюджетом;

  • Захищати свої фінанси та дані від шахрайських схем;

  • Розбиратися у фінансових інструментах;

  • Розпочати власну справу, навчитись писати грантові заявки і подавати проєкти на грант;

  • Розуміти основи інвестування з малих сум;

  • А тепер — і грамотно планувати довгострокове фінансове майбутнє родини.

Навчання відбувається у звичному месенджері — без складних платформ і додаткових реєстрацій. Користувачі самі обирають темп навчання: проходити уроки дорогою з роботи, вдома чи в перервах між справами. Формат щоденного супроводу поєднує короткі відео, текстові пояснення, практичні завдання і тести, що дозволяє засвоювати матеріал без перевантаження та стресу, що надважливо в період адаптації після фронту та в умовах загальної нестабільності в країні.

Прогрес навчання зберігається: після кожного тижня можна повернутися до курсу з того місця, де зупинилися, або перепройти матеріал, щоб закріпити знання. Така гнучкість робить програму зручною для людей із насиченим графіком і високим рівнем навантаження.

Чат-бот «Фінансовий рестарт» — ваш персональний інструмент фінансового розвитку у смартфоні. Увесь контент розроблено експертами з багаторічним досвідом у сферах фінансів, бізнесу, інвестицій та працевлаштування — простою мовою, без складної термінології та з акцентом на практику.

Важливо, що ПУМБ зробив чат-бот інклюзивним: весь контент дубльовано аудіо для людей з порушенням зору, а текстова адаптація допомагає користувачам з порушеннями слуху.

Як долучитися?

Чат-бот «Фінансовий рестарт» у Telegram — це зручний і доступний формат навчання, який допомагає крок за кроком навести лад у власних фінансах і спланувати майбутнє. Долучитися можна за посиланням https://t.me/financial_restart_bot. Приймаючи правила участі у програмі, користувач одразу отримує доступ до навчання у смартфоні.

Чат-бот автоматично надсилає короткі уроки і практичні поради. Щодня проходьте короткий тест або виконуйте завдання. Це допоможе закріпити знання й зробити крок до фінансової незалежності та впевненості у власних можливостях.

Отже, за 8 тижнів програми ви зможете не лише змінити фінансове мислення, а й отримати реальні інструменти для розвитку свого майбутнього. До чат-бота вже приєдналося понад 10 000 українців. Запрошуємо до навчання!

* Проєкт створений за ініціативи ПУМБ спільно з агенцією Adsapience.

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