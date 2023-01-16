Фінансові очікування зменшилися: скільки потрібно грошей середньостатистичній українській сім'ї на місяць

Лише близько третини населення оцінює свої доходи на необхідному рівні.

Під час війни фінансові очікування українців зменшилися. Середня сума, яка необхідна, щоб жити нормально, становить 14 231 гривню на місяць.

Про це йдеться у дослідженні Інституту соціології НАН України.

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"Незважаючи на зниження фінансових домаган, у порівнянні з даними 2021 року (у середньому з 630$ до 340$ на одну людину в сім’ї), респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%). Втім, лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того щоб жити нормально", - сказано у повідомленні.

Автори соцопитування зазначають, що таку парадоксальну зміну в громадській думці можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни.

Скільки грошей потрібно одній українській сім'ї на місяць: Інфографіка

Нагадаємо, ЄС у січні передасть Україні перший транш з пакету макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро.

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