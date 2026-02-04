Фінансовий крах Росії / © ТСН.ua

Через обвал доходів від нафти дефіцит бюджету РФ буде втричі більшим, ніж планувалося. Економісти припускають, що фінансові резерви в держави-агресорки вичерпаються до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до уряду РФ.

За розрахунками економістів російського урядового аналітичного центру, доходи від енергетики цього року можуть впасти на 18% в порівнянні з початковим планом. Це призведе до зростання бюджетного дефіциту до рівня 3,5% — 4,4% ВВП, тоді як офіційна мета становить лише 1,6%.

Очікується, що загальні доходи скоротяться на 6% — до 37,9 трильйона рублів.

«Бюджетна ситуація різко погіршується. Доходи будуть меншими, а витрати — вищими», — сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Головними чинниками тиску на російську економіку залишаються падіння закупівель нафти з боку Індії, зростання торговельних знижок на російську сировину (понад 20% світових цін), високі відсоткові ставки та нестача робочої сили.

Наразі Росія має близько 4,1 трильйона рублів бюджетних резервів для покриття дефіциту. Проте аналітики прогнозують, що за нинішніх темпів падіння доходів ці кошти будуть вичерпані майже повністю протягом року.

Аналітики банку ВТБ підрахували, що 2026 року держава-агресор може витратити 2,5 трильйона рублів із резервів, залишивши лише мінімальну «подушку безпеки» 1,6 трильйона.

Крім того, припущення про скорочення військових видатків, закладені у поточному бюджеті, експерти називають нереалістичними в умовах продовження війни.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і газу в січні скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, сягнувши найнижчого рівня від липня 2020 року.