Фінансування оборони та підвищення зарплати вчителям: Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2026

Окрім індексації пенсій, підтримки соцпрограм та демографічних ініціатив, схвалений Кабміном проєкт держбюджету-2026 містить пункти про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників та фінансування оборони України.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Так, на освіту 2026 року виділять 265,4 млрд грн.

«265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року)», — написала Свириденко.

Також йдеться про підвищення зарплат учителям на 50%. Виплати зростатимуть у два етапи: 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026.

Свириденко повідомила і про безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів, що заклали в держбюджет на 2026 рік. А ще удвічі більші стипендії для студентів.

Водночас головною статтею витрат залишається сектор безпеки та оборони. Держбюджет-2026 містить 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), зокрема, щонайменше 44,3 млрд грн спрямують на виробництво українських боєприпасів, ракет, ППО, авіаційної та бронетехніки.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через затяжну війну Україна 2026 року потребуватиме більше зовнішнього фінансування, ніж 2025-го.

Влітку 2025 року Марченко заявляв про фінансовий розрив на 2026-2027 роки у 37 млрд доларів.