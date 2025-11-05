- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
Фіндиректор «Інтерпайпу» назвав валютні обмеження НБУ основним викликом на фінансовому ринку
Дія цих обмежень фактично відрізає українські компанії від доступу на іноземні ринки капіталу, вважає Сергій Кузьменко
Валютні обмеження Національного банку України є основним поточним викликом на українському фінансовому ринку. Таку думку під час першої банківської конференції Forbes Banker висловив Сергій Кузьменко, директор з фінансів та економіки української промислової компанії «Інтерпайп».
«Валютні обмеження стали, мабуть, нашим головним регуляторним викликом з початком війни, залишивши нас в ситуації значно обмеженої можливості обслуговувати наші фінансові зобов’язання. З одного боку дуже добре, що Нацбанк частково пішов назустріч і здійснив кілька кроків по лібералізації, дозволивши, наприклад, сплачувати дивіденди у розмірі купону по євробондам. Але це тільки часткове вирішення питання: є тіло боргу, є інші боргові інструменти, і потрібно рухатися далі з наступними кроками. Але наразі, стратегічно, дія цих обмежень фактично відрізає українські компанії від доступу на іноземні ринки капіталу», - сказав він.
Водночас, за його словами, на четвертий рік війни фінансова система України працює дуже добре. «Ніколи не думав, що таке буде можливим. Приємно згадувати позитивне відношення та гнучкість у перші місяці війни наших українських банків, особливо державних», - сказав фіндиректор.
Проте зараз, зазначив Сергій Кузьменко, у міру стабілізації ситуації на фінансовому ринку, банки стали більш зарегульовані та дуже обережні, при цьому втрачаючи додаткові можливості для збільшення прибутку.
Топменеджер також відмітив, що «Інтерпайп» - одна з небагатьох українських компаній, яка зберегла довіру міжнародних інвесторів та має розміщені єврооблігації. «До цього призвели кілька факторів успіху. По-перше, це наші робітники та їх самовідданість, цільоспрямованість та незламність, особливо у Нікополі. По-друге, це успішна бізнес-модель, яка базується на вертикальній інтеграції - від металобрухту до відливки «зеленої» сталі та виробництва диверсифікованого портфелю готових продуктів з високою доданою вартістю та широкою присутністю на ключових експортних ринках світу. По-третє, наша консервативна фінансова політика з відносно низьким боргом та додатковою ліквідністю на балансі, яка дає можливість швидко інвестувати в зростання робочого капіталу», - підкреслив фіндиректор.
Довідка:
ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році ІНТЕРПАЙП реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.
Загальна чисельність співробітників ІНТЕРПАЙП становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1070 осіб.
У 2024 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.