Фіндиректор «Інтерпайпу» назвав валютні обмеження НБУ основним викликом на фінансовому ринку

Реклама

Валютні обмеження Національного банку України є основним поточним викликом на українському фінансовому ринку. Таку думку під час першої банківської конференції Forbes Banker висловив Сергій Кузьменко, директор з фінансів та економіки української промислової компанії «Інтерпайп».

«Валютні обмеження стали, мабуть, нашим головним регуляторним викликом з початком війни, залишивши нас в ситуації значно обмеженої можливості обслуговувати наші фінансові зобов’язання. З одного боку дуже добре, що Нацбанк частково пішов назустріч і здійснив кілька кроків по лібералізації, дозволивши, наприклад, сплачувати дивіденди у розмірі купону по євробондам. Але це тільки часткове вирішення питання: є тіло боргу, є інші боргові інструменти, і потрібно рухатися далі з наступними кроками. Але наразі, стратегічно, дія цих обмежень фактично відрізає українські компанії від доступу на іноземні ринки капіталу», - сказав він.

Водночас, за його словами, на четвертий рік війни фінансова система України працює дуже добре. «Ніколи не думав, що таке буде можливим. Приємно згадувати позитивне відношення та гнучкість у перші місяці війни наших українських банків, особливо державних», - сказав фіндиректор.

Реклама

Проте зараз, зазначив Сергій Кузьменко, у міру стабілізації ситуації на фінансовому ринку, банки стали більш зарегульовані та дуже обережні, при цьому втрачаючи додаткові можливості для збільшення прибутку.

Топменеджер також відмітив, що «Інтерпайп» - одна з небагатьох українських компаній, яка зберегла довіру міжнародних інвесторів та має розміщені єврооблігації. «До цього призвели кілька факторів успіху. По-перше, це наші робітники та їх самовідданість, цільоспрямованість та незламність, особливо у Нікополі. По-друге, це успішна бізнес-модель, яка базується на вертикальній інтеграції - від металобрухту до відливки «зеленої» сталі та виробництва диверсифікованого портфелю готових продуктів з високою доданою вартістю та широкою присутністю на ключових експортних ринках світу. По-третє, наша консервативна фінансова політика з відносно низьким боргом та додатковою ліквідністю на балансі, яка дає можливість швидко інвестувати в зростання робочого капіталу», - підкреслив фіндиректор.

Довідка:

ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році ІНТЕРПАЙП реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Реклама

Загальна чисельність співробітників ІНТЕРПАЙП становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1070 осіб.

У 2024 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.