Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фінляндія розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро

Дата публікації
Перегляди
348
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фінляндія розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро

Associated Press

Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1" з компанією RAOS Project, що входить до “Росатому”.

Вартість будівництва оцінювалася у близько 7,5 млрд євро.

Про це повідомляє офіційний сайт Fennovoima.

"Fennovoima розірвала контракт з RAOS Project через нездатність виконати проєкт. Протягом останніх років спостерігалися суттєві затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом’якшити жодного з ризиків. Це означає, що співпраця припиняється негайно", - заявили у компанії. 

"Росатом" та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1"  2013 року. Російській держкорпорації належить 34% проєкту, ще 66% - фінським акціонерам. 

Експрезидент Польщі розповів, чи зможуть міжнародні санкції проти Росії допомогти Україні перемогти

Експрезидент Польщі розповів, чи зможуть міжнародні санкції проти Росії допомогти Україні перемогти

Нагадаємо, Міністерство фінансів США офіційно запровадило сакції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG, а також виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Читайте також:

Наступна публікація