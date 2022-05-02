Фінляндія розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро

Фінляндія розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро

Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1" з компанією RAOS Project, що входить до “Росатому”.

Вартість будівництва оцінювалася у близько 7,5 млрд євро.

Про це повідомляє офіційний сайт Fennovoima.

"Fennovoima розірвала контракт з RAOS Project через нездатність виконати проєкт. Протягом останніх років спостерігалися суттєві затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом’якшити жодного з ризиків. Це означає, що співпраця припиняється негайно", - заявили у компанії.

"Росатом" та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" 2013 року. Російській держкорпорації належить 34% проєкту, ще 66% - фінським акціонерам.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США офіційно запровадило сакції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG, а також виконавчого директора Маттіаса Варніга.

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