Фінляндія скорочує імпорт російської електроенергії через "мінливу геополітичну ситуацію"

Фінляндія обмежила імпорт електроенергії з Росії.

Вже від 24 квітня пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават.

Про це пише Yle з посиланням на оператора ліній електропередач Fingrid.

Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в "мінливій геополітичній ситуації".

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Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3. Натомість експорт електроенергії з Фінляндії до Росії залишиться на колишньому рівні.

Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Гельсінкі заявляли, що не планують вступати до НАТО. Натомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

Після цього на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Найімовірніше, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", яка призначена для знищення надводних кораблів.

Крім того, після цього заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Фінляндія приєднається до НАТО.

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