Фінтех без страху: як цифрові інновації змінюють кредитування Новини компаній

Слово «фінтех» досі звучить для багатьох як щось складне й трохи підозріле. Насправді все прозаїчніше: це набір технологій, які роблять фінансові послуги швидшими, зручнішими й — у кращому випадку — більш передбачуваними. Без магії і без «роботів, що вирішують долю». Просто цифрові інструменти, які беруть на себе рутину.

Фінтех без страху: як цифрові інновації змінюють кредитування

Що насправді означає «автоматичне рішення по кредиту»?

Це точно не історія про те, що десь «сидить алгоритм і роздає гроші кому заманеться». Автоматичне рішення — це коли система за наперед заданими правилами перевіряє вашу заявку на оформлення позики через Швидко Гроші, й майже одразу видає відповідь: схвалено або відмовлено.

Для клієнта процес виглядає максимально буденно:

  • ви подаєте заявку — у застосунку, на сайті або через партнерський сервіс;

  • система швидко звіряє дані й формує висновок;

  • якщо рішення позитивне — одразу підбирає параметри: суму, строк, ставку, ліміт.

У багатьох випадках на все йде кілька секунд, без черг, без «передзвоніть завтра», без нескінченних уточнень.

Що саме перевіряє система

Автоматичний скоринг — це не один «пункт». Зазвичай він складається з кількох блоків:

  1. Ідентифікація - Підтвердження особи через Дія / BankID / документ.

  2. Фінансова поведінка - Доходи, витрати, кредитна історія, платіжна дисципліна — все, що показує, як ви насправді керуєте грошима.

  3. Безпека та антифрод - Дані пристрою та/або геолокація — щоб відрізнити реального клієнта від шахрайської схеми.

Якщо потрібна аналогія — це навігатор. Ви задаєте «пункт призначення», а система:

  • оцінює можливі маршрути,

  • враховує «пробки» й обмеження,

  • і може перебудувати шлях, якщо з’явилися нові умови.

У кредитуванні логіка схожа: алгоритм збирає сигнали й підбирає рішення, яке відповідає рівню ризику.

Чому фінансові компанії так цінують дані — і чому важливі державні джерела

На практиці кредитори аналізують десятки й сотні параметрів: анкетні дані, інформацію з БКІ, історію платежів, офіційні реєстри, підтвердження через BankID тощо. Чим більше якісних і верифікованих джерел, тим точніша оцінка клієнта.

Особливий нюанс: найбільш цінні дані — чисті та підтверджені. Саме тому ринок активно використовує державні цифрові сервіси та реєстри.

Завдяки цьому компанії можуть:

  • точніше оцінювати реальне фінансове навантаження на людину;

  • менше помилятися через «красиві слова в анкеті»;

  • пропонувати умови, що відповідають реальному фінансовому стану клієнта.

Що це дає клієнту: 

Автоматизація працює не лише «для зручності компанії». Для клієнта переваги дуже практичні:

  • Швидкість: умовні 30 секунд замість «чекайте кілька днів».

  • Прозорість: менше залежності від людського настрою та суб’єктивності.

  • Комфорт: менше дзвінків і повторних пояснень.

  • Захист: алгоритми часто ефективніше виявляють шахрайство, ніж люди.

Окремий плюс — зменшення «людського фактору». У ручній обробці завжди є ризик: хтось втомився, хтось неправильно прочитав, хтось керується «старими підходами». У цифрових системах правила однакові для всіх — і це важливо.

До того ж у багатьох систем є аудит і запис дій: можна відстежити, що саме вплинуло на рішення, і відтворити історію оцінки. Це дисциплінує як бізнес, так і процес.

Big Data: що беруть в аналіз, а що — табу

Big Data у фінансах — це не «зібрали все підряд». Це радше: беремо ті дані, які реально допомагають оцінити ризик — і робимо це в межах закону та здорового глузду.

Дані, які зазвичай використовують

  • Транзакції: покупки, платежі, перекази, підписки — як виглядають звички.

  • Поведінка в застосунку: частота входів, сценарії дій, “дивні” патерни.

  • Геодані: де відбувався вхід/транзакція — корисно для антифроду.

  • Дані пристрою: ОС, браузер, модель — знову ж таки про безпеку.

  • Кредитна дисципліна: прострочки, регулярність оплат — з БКІ чи внутрішніх даних.

Дані, які принципово не мають «чіпати»

  • Біометрію без прямої згоди (голос, FaceID, відбитки) — лише в законних сценаріях і за погодженням.

  • Чутливі дані (здоров’я, релігія, політичні погляди, етнічність) — заборонена зона.

  • Приватні повідомлення/дзвінки/файли — легальні сервіси не «читають ваші чати».

  • Сумнівні джерела на кшталт “злитих баз” — це не має бути частиною цивілізованого скорингу.

Формула проста: згода + прозорість + зрозуміло навіщо. Якщо незрозуміло, навіщо збирають дані, або роблять це «тихо» — це вже тревожный сигнал.

Відкриті API: що це і чому це про ваш контроль

API можна уявити як «міст» між банком, фінкомпанією та цифровим сервісом, який дозволяє швидко обмінюватися даними. Але ключове: доступ надається лише з вашої згоди.

По-людськи це виглядає так: ви підтверджуєте, що конкретний сервіс може підтягнути певні дані (наприклад, для підтвердження доходу або залишку) — і натомість отримуєте швидше рішення, а іноді й кращі персональні умови.

Нормальний механізм контролю тут включає:

  • доступ ініціюєте ви;

  • його можна відкликати;

  • передача йде захищеними каналами.

Колись великим кроком у цей бік став BankID. А сьогодні ринок активно дивиться в бік інтеграції з підтвердженими державними даними через цифрові сервіси — бо вони надійніші за «скани й ксерокопії».

Глобально ідея проста: раніше дані жили «всередині одного банку». Тепер формується модель, де дані більше належать клієнту, і саме він вирішує, кому й коли їх показувати, щоб отримати якісніший сервіс.

Чи справді цифровізація зменшує проблемні кредити?

У більшості сценаріїв — так. Причини досить прагматичні.

1) Менше шахрайства

Коли особу можна надійно перевірити (Дія, BankID, реєстри) — менше фейкових заявок, а отже і менше дефолтів.

2) Точніший скоринг

Підтверджені дані допомагають:

  • реалістично оцінювати навантаження;

  • не «перекредитовувати» людину;

  • відсікати фальшиві анкети та довідки.

3) Краща комунікація

Цифрові канали дозволяють вчасно підказати:

  • як сплатити;

  • як оформити розстрочку;

  • як запустити реструктуризацію.

І це часто прибирає зайвий стрес, який сам по собі провокує прострочки.

Окремий соціальний ефект: онлайн-сервіси роблять кредитні продукти доступнішими для тих, кому складно фізично ходити у відділення — маломобільних людей, мешканців віддалених населених пунктів, військових на службі.

А що з безпекою персональних даних?

У фінансовій сфері безпека — не «опція». Це базова умова роботи.

Те, що зазвичай вважається стандартом:

  • шифрування (під час зберігання і передачі);

  • доступ за ролями (не всі співробітники бачать усе);

  • логи та аудит (усі дії фіксуються);

  • верифікація через захищені канали (Дія, BankID тощо).

І так, у випадку витоків компанії несуть не лише репутаційні втрати, а й юридичну та фінансову відповідальність. Тому у сильних гравців кіберзахист — це не «бо так вимагають», а тому що довіра клієнта буквально конвертується в бізнес.

