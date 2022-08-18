Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті і зробило невтішний прогноз

В агентстві прогнозують, що інфляція в Україні до кінця року прискориться до 30%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

В агентстві зазначають, що підвищення рейтингу стало можливим після виконання запиту на реструктуризацію зовнішнього боргу 11 серпня.

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"Майже 6 мільярдів доларів США основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск з обслуговування зовнішнього боргу в контексті ослаблення міжнародних резервів та гострих потреб у видатках, пов’язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%", - зазначають у Fitch.

Водночас аналітики вказують, що рейтинг CC відображає невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом нападу Росії.

В агентстві зазначають, що, ймовірно, війна триватиме 2023 року, підвищуючи державний борг понад 100% ВВП та додаючи і без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск. При цьому джерела фінансування дефіциту українського бюджету залишаються невизначеними.

Fitch прогнозує скорочення української економіки на 33% цього року з незначним відновленням на 4% 2023 року. Водночас інфляція прискориться до 30,0% на кінець 2022 року.

Нагадаємо, 22 липня Fitch Ratings понизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті до рівня "С" від "ССС", що стало наслідком оголошеної урядом запланованої транзакції перенесення терміну погашення єврооблігацій.

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