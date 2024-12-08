Fitch Ratings спрогнозував, чи вистачить Україні грошей на війну у 2025 році

Бюджетний дефіцит України залишається на високому рівні у 2025 році.

Fitch Ratings прогнозує, що у 2025 році потреби України у зовнішньому фінансуванні складатимуть 38 мільярдів доларів, що менше, ніж 41 мільярд доларів у 2024 році. Це вказує на зменшення обсягу фінансової допомоги, яка необхідна країні.

Про це йдеться у звіті агентства.

У повідомленні йдеться про зменшення невизначеності щодо зовнішнього фінансування для України на короткострокову перспективу. Це стало можливим завдяки тому, що країни G7, ймовірно, нададуть Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів. Ці кредити будуть забезпечені доходами, отриманими від заморожених російських суверенних активів.

Агентство прогнозує, що дефіцит державного бюджету України залишиться високим, складатиме 19,1% у 2024 році та 19,2% у 2025 році. Це відбудеться, незважаючи на нещодавно схвалене підвищення податків, через великі витрати на оборону та очікуване зменшення обсягів іноземних грантів.

У звіті йдеться, що значна фіскальна консолідація буде обмежена через продовження війни та витрати на реконструкцію у разі тривалого припинення вогню. Це, ймовірно, призведе до збереження високої залежності України від зовнішнього фінансування.

Аналітики також відзначають, що Національний банк України (НБУ) зберіг свою ключову ставку на рівні 13% з червня через сильніший, ніж очікувалося, стрибок інфляції.

Згідно з повідомленням, покращена гнучкість обмінного курсу, яку забезпечив перехід до режиму керованого плаваючого обмінного курсу в жовтні 2023 року, а також зниження невизначеності щодо короткострокового офіційного фінансування, надали НБУ можливість пом'якшити валютні обмеження.

Нагадаємо, Європарламент схвалив макрофінансову позику для України в розмірі 35 мільярдів євро, яку надасть Євросоюз у рамках кредиту від "Групи семи". Погашення цього кредиту буде здійснюватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

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