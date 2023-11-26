Фон дер Ляєн заявила про виділення коштів на відновлення портової інфраструктури: яка сума

Кошти підуть "на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів".

Єврокомісія надасть Україні 50 млн євро ремонту та оновлення інфраструктури портів, які зазнали руйнувань через атаки армії РФ.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у листі до Володимира Зеленського.

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші шляхи солідарності та надамо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ", - наголосила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн привітала відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт. Політикиня наголосила, що з часом інвестиції в портову інфраструктуру дозволять повернутися до обсягів експорту, які були до початку війни.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

За словами, фон дер Ляєн, у жовтні цього року Україна експортувала 4,6 млн тонн: 3,6 млн - кораблями та ще 1 млн - залізничним та автотранспортом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна сподівається на ППО від партнерів для захисту "зернового коридору" в Чорному морі та Одеського регіону.

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