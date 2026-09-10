Фонд Володимира Литвина запускає премію MindShift Awards: 1 млн грн отримають молоді підприємці

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Lytvyn Foundation харківського IT-підприємця та мецената Володимира Литвина запускає MindShift Awards для молодих підприємців із технологічними проєктами та бізнес-ідеями.

Участь у MindShift Awards зможуть взяти ті, хто створює стартапи, SaaS-продукти, AI-рішення, технологічні сервіси або розвиває бізнес-ідеї у будь-якій сфері з використанням сучасних технологій та ІТ. Фінал премії фонду Володимира Литвина планують провести у Києві в першій половині 2027 року.

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Організатори виходять із проблеми, з якою стикається чимало молодих підприємців: створити перспективний продукт недостатньо, якщо про нього не знають за межами невеликого кола користувачів. MindShift Awards має дати учасникам експертну оцінку, менторську підтримку, нові професійні контакти, гранти та можливість представити свій продукт перед широкою аудиторією.

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Премія продовжує роботу Володимира Литвина та Lytvyn Foundation з українською молоддю. Фонд уже розвиває школу онлайн-бізнесу MindCraft , серію IT-хакатонів Code The Future, бізнес-клуб і бізнес-інкубатор, а також спортивно-освітню програму ONE POINT у партнерстві з фондом тенісистки Еліни Світоліної.

Як обиратимуть переможців MindShift Awards

У премії передбачені два напрями. Startup Pitch призначений для ідей, MVP та технологічних проєктів на ранній стадії. Спочатку заявки розгляне експертне журі, яке сформує шортліст. Фіналісти пройдуть менторські сесії з підготовки пітчу, після чого наживо презентують свої розробки перед журі на фінальній церемонії.

Під час відбору враховуватимуть:

наскільки зрозумілою є проблема, яку вирішує продукт;

якість ідеї;

технологічну складову;

реалістичність MVP;

розуміння аудиторії;

якість пітчу;

потенціал ринку.

Крім трьох головних переможців, передбачені спеціальні номінації AI Product of the Year, Best MVP та Future Impact.

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Другий напрям створений для молодих підприємців, які вже мають працюючий бізнес або стартап. До вибору долучиться аудиторія: на сайті MindShift Awards проведуть відкрите онлайн-голосування, а його переможець отримає окремий грант.

На що можна буде спрямувати підтримку

Гранти передбачені для трьох головних переможців та окремих номінацій, також можливі спеціальні. Формат підтримки залежатиме від потреб конкретного проєкту та може включати фінансування, послуги партнерів, стратегічні й менторські сесії, доступ до IT-інструментів, юридичні та маркетингові консультації.

Грантову підтримку учасники зможуть використати на доопрацювання MVP, створення сайту, застосунку або іншого технологічного рішення, тестування гіпотез, дизайн і брендинг, юридичне оформлення, маркетинг, перші продажі та участь у профільних заходах. Проєкт на стадії ідеї або прототипу зможе отримати ресурс для конкретного наступного кроку.

Фінал відбудеться у Києві

Першу MindShift Awards завершить офлайн-церемонія у Києві в першій половині 2027 року. Фіналісти презентують свої стартапи перед експертним журі, після чого визначать переможців та вручать гранти. Частиною фінального заходу стане нетворкінг молодих підприємців із представниками бізнесу, експертами та потенційними партнерами.

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Довідка

Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів.

Засновник Lytvyn Foundation — благодійного фонду, що будує системну безплатну освіту для підлітків у сфері підприємництва та технологій. Найсильніші учасники проєктів фонду отримують гранти на розвиток власних ідей та мрій.

Литвин переконаний: підприємницьке мислення треба формувати з підліткового віку. Саме тому його фонд інвестує у нове покоління, яке будуватиме майбутнє України.

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