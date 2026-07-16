Податки / © pixabay.com

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В Україні набирають чинності нові правила подання податкової звітності. Міністерство фінансів затвердило оновлені форми Податкового розрахунку, а також змінило порядок їх заповнення та подання. Нововведення почнуть діяти вже від 17 липня, а застосовуватимуться для звітності, яку подаватимуть із 1 серпня.

Про це пише «Судова-юридична газета».

Йдеться про нові форми Податкового розрахунку сум доходів, нарахованих або виплачених фізичним особам, сум утриманого податку та єдиного соціального внеску. Оновлення стосуються як самих бланків, так і правил їх оформлення та подання до Державної податкової служби.

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Хто звітуватиме за новими формами

Із 1 серпня нові правила застосовуватимуть:

податкові агенти, крім фізичних осіб-підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, — під час звітування за липень 2026 року;

фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, — під час подання нового квартального Податкового розрахунку з помісячною деталізацією показників.

До моменту запровадження квартальної форми ФОП можуть і надалі подавати звітність за чинною місячною формою. Наразі Державна податкова служба приймає та опрацьовує звіти за квітень, травень та червень 2026 року.

У ДПС наголосили, що дублювати вже подані документи не потрібно. Якщо платник податків уже подав місячні розрахунки за всі місяці кварталу, повторно подавати квартальну звітність за цей самий період не доведеться.

Водночас, якщо місячна звітність була подана не за всі місяці кварталу, квартальний розрахунок необхідно буде оформити лише за ті місяці, за які інформація ще не подавалася.

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Податкова служба також нагадала про ще один важливий термін. До 10 серпня 2026 року необхідно подати звітність за другий квартал 2026 року.

Як і раніше, Податковий розрахунок подається лише тоді, коли у звітному періоді фізичним особам були нараховані або виплачені доходи. Нові правила мають уніфікувати процедуру звітування та спростити перехід до квартального формату для окремих категорій платників податків.

Податки в Україні — останні новини

Нагадаємо, очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що до кінця війни систему єдиного податку для ФОПів не змінюватимуть.

Водночас після закінчення воєнного стану планується фундаментальна реформа за польським зразком, яка передбачена Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки. Ухвалювати це рішення буде змушене вже наступне скликання парламенту.

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Нова модель передбачатиме обов’язкові РРО, ліміт доходів до €2 млн та єдиний поріг звільнення від ПДВ для всіх платників. Ставки єдиного податку будуть диференційованими залежно від виду діяльності: від 3% для торгівлі до 10% і більше — для послуг. Крім того, реформа включатиме перегляд оподаткування доходів фізичних осіб із запровадженням прогресивної шкали.

За словами депутата, всі зміни мають впроваджуватися комплексно, а не частинами. Водночас Гетманцев підтримав можливість ухвалення вже цього року закону щодо спрощення адміністрування ПДВ, який, зокрема, має звільнити ФОПів від блокування податкових накладних до досягнення граничного ліміту.

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